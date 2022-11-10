النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تنطلق في شرم الشيخ اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان ، تنطلق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار «من الطموح إلى العمل».

وبعد ختام فعاليات النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الاثنين الماضي، وبرعاية كريمة من ولي العهد، نظمت وزارة الطاقة في المملكة حفلا خاصا، أمس، بهدف البناء على الالتزامات والتعهدات المناخية التي صدرت خلال القمة، بما يضمن نجاح هذه المنصة الفريدة في تحقيق نتائج عملية وملموسة تعزيزا للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي.

وانضم عدد من الوزراء من جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط إلى حفل العشاء، الذي نظمته المملكة بهدف تعزيز التقدم في تنفيذ «مبادرة الوقود النظيف لأغراض الطهي» التي أعلن عنها ولي العهد خلال النسخة الافتتاحية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في 2021م. وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول خطط المملكة لتأسيس أكبر المراكز المتخصصة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط.

وسيجمع المنتدى هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وعلى رأسهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد في النسخة الافتتاحية للمنتدى في 2021م. ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.

إضافة إلى المنتدى المخصص للمدعوين والمستمر على مدار يومين، افتتح أمس الأول معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي يستعرض جهود العمل المناخي الضخمة والمتسارعة في المملكة ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي. وسيحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف المبادرات المتنوعة الجارية حاليا في مختلف أرجاء المملكة – بدءا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في مدينة نيوم، وصولا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة، والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء

