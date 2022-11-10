عرض إبداعات السينما العائلية في مهرجان البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، عرضه لباقة متنوعة من الأفلام العائلية التي تستهدف الجيل الناشئ والأطفال ضمن برنامج «السينما العائلية»، وذلك ضمن فعاليات دورته الثانية التي ستقام في مدينة جدة من 1 إلى 10 ديسمبر من العام الحالي.

ويستعرض برنامج «السينما العائلية» إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، تضم مجموعة من أكثر الإصدارات إثارة والتي تستهدف المشاهدين من الجيل الناشئ والأطفال، بالإضافة إلى أحدث أفلام الرسوم المتحركة والدراما والقصص المثيرة، لتأخذ متابعيها من الأطفال وعائلاتهم في رحلة تعكس سحر السينما وتأسر الألباب.

ويهدف برنامج «السينما العائلية» إلى تعريف الأجيال المقبلة بالسينما العالمية، والاحتفاء بمجتمع حديث مترابط خلال رواية الأفلام المشتركة، كما يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المشاهدين والزوار من الصغار، للاستمتاع بتجربة المهرجان، وتنمية عقولهم ومواهبهم.

وبهذه المناسبة قال كليم أفتاب مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر السينمائي الدولي: «يحرص المهرجان على تقديم أفلام تستهدف جميع الفئات العمرية، لذلك أطلقنا ضمن فعالياته لهذا العام برنامج السينما العائلية الذي يمكننا من خلاله تعريف الأجيال الحديثة بالسينما العالمية، وانتقاء أفضل الأعمال السينمائية التي تحفز عقولهم وتثري حسهم السينمائي. ولا شك أن هذا الجيل هم مستقبل صناعة الأفلام في السعودية، وكلنا ثقة بأنه يضم مواهب وإبداعات سينمائية ستبهر العالم في المستقبل».

من الأفلام المعروضة

فيلم الرسوم المتحركة العائلي «القط ذو الحذاء: الأمنية الأخيرة»«

الفيلم الروائي بينوكيو من غييرمو ديل تورو

فيلم الخيال العلمي «مايكا»

فيلم «بيجمان» الذي سيفضله عشاق كرة القدم من الشباب

فيلم «الفرعون والهمجي والأميرة»