مليون دولار لـ4 فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية

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حضر حفل التكريم رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، الأمير عبدالعزيز بن طلال، ووزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (الشريك الاستراتيجي) الدكتور سيدي ولد التاه، وممثلو المنظمات الأممية والدولية. وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، تمنح سنويا لأفضل 4 فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموي، كما تتبنى الجائزة أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يحدد واحد من هذه الأهداف موضوعا للجائزة في كل عام.ودعا «أجفند»، المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والوزارات والمؤسسات العامة، والمنظمات الأهلية الوطنية والأفراد من شتى أنحاء العالم، لترشيح المشاريع لنيل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، في مجال «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، ويستمر استقبال الترشيحات بشأنها حتى 15 ديسمبر المقبل.
4 حاضنات للعمل التنموي
- المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية الوطنية
- الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية)
- مؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في القطاع الاجتماعي
- الأفراد
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