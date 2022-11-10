مليون دولار لـ4 فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، أمس، بتكريم 4 فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لـ2021 في مجال «العمل المناخي»، وهو الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ.

حضر حفل التكريم رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، الأمير عبدالعزيز بن طلال، ووزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (الشريك الاستراتيجي) الدكتور سيدي ولد التاه، وممثلو المنظمات الأممية والدولية. وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، تمنح سنويا لأفضل 4 فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموي، كما تتبنى الجائزة أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يحدد واحد من هذه الأهداف موضوعا للجائزة في كل عام.

ودعا «أجفند»، المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والوزارات والمؤسسات العامة، والمنظمات الأهلية الوطنية والأفراد من شتى أنحاء العالم، لترشيح المشاريع لنيل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، في مجال «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، ويستمر استقبال الترشيحات بشأنها حتى 15 ديسمبر المقبل.

4 حاضنات للعمل التنموي

