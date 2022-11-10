خادم الحرمين يزور مقر إمارة الرياض وقصر المصمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، حيث شملت الزيارة مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه محمد بن عبدالرحمن، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.

إثر ذلك، تجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، استعرض خلالها تاريخا حافلا بالإنجازات، إبان كان أميرا لمنطقة الرياض.

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر المصمك، حيث تجول في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلما تاريخيا وتراثيا شرع في بنائه في عهد الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي، في عام 1282هـ/ 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة.

رافق خادم الحرمين الشريفين، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود، والأمير خالد بن سعد، والأمير سطام بن سعود، والأمير فيصل بن سعود، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، وأمير منطقة المدينة المنورة الدكتور فيصل بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله.