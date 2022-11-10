شاهد.. استشاري يوجه نصائح للتعامل مع الأطفال لتجنب الشذوذ الجنسي

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كشف الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، عن مجموعة من النصائح التي يجب على أولياء الأمور القيام بها لتجنب إصابة الأبناء من الذكور والبنات من بالشذوذ الجنسي.

أسباب الشذوذ الجنسي

وأضاف طارق حبيب خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بداية مرحلة المراهقة ونهاية مرحلة الطفولة تبدأ الأعضاء التناسلية بالظهور الأمر الذي يثير اكتشاف الأطفال لهذه الأمور، مما يدفع بعض الآباء باتهمام أبنائهم بالشذوذ الجنسي.وتابع: أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي أجريت تشير إلى أن

الشذوذ الجنسي لدى الأطفال

في مرحلة الطفولة وتحديدا في سن العاشرة يكونوا أكثر ميولا لجنس نفسه.

ونوه استشاري الطب النفسي، أنه يجب التفرقة بين أبناء الأطفال في الفراش في بداية من السن المراهقة، حيث يتم التفرقة بين الذكور والذكور وكذلك يتم الأمر مع الفتيات حيث لا يصبن بالشذوذ الجنسي.

بروفسور طارق الحبيب: التفريق في المضاجع بين الأبناء ليس فقط في حالة اختلاف الجنس؛ ولكن أيضا مقصود به التفريق بين نفس الجنس @Talhabeeb@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MzhgbAEhai — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 10, 2022

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Source almnatiq

