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أصبحت أمازون أول شركة مساهمة عامة تخسر مليون دولار في تقييم السوق؛ وذلك بعد إعلانها نتائج الربع الثالث.
وكانت الشركة أعلنت أن قيمة خسارتها 1.882 تريليون دولار في يونيو الماضي، بينما جاء تقييم اليوم (الخميس) بـ 878 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أنها تتوقع تحقيق نمو في الربع الأخير من العام على أساس سنوي بنسبة 8.2٪ فقط.
ولم تقتصر هذه الانخفاضات على أمازون فقط، حيث كشفت التقارير أن أكبر 5 شركات تقنية أمريكية من حيث القيمة خسرت مجتمعة 4 تريليونات دولار هذا العام.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر عقب إعلان نتائج الربع الثالث.. أمازون تصبح أول شركة تخسر تريليون دولار من قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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