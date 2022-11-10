شاهد.. استشاري نفسي يعلن مفاجأة حول الشذوذ الجنسي

︎

.

قال البروفسيور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، إن كل طفل يولد على الفطرة المقصودة “الإسلامية”، ويمكن للوالدين أن يغيران دينه وفقًا لعقيدتهم.

تعريف الشذوذ الجنسي

وأضاف طارق الحبيب، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مسألة الجنس هي من عند الله، مؤكدًا أنه مع التطورات الطبية حدث هناك اضطراب الهوية الجنسية.وتابع: أن الشذوذ الجنسي كان في العقود الماضية يتم وصفه أنه مرض نفسي، ولكن هناك بعض الأصوات التي نادت بإخراج الأشخاص الذين يعانون من الشذوذ الجنسي، ومساواتهم بالأشخاص الأصحاء.وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الشذوذ الجنسي لا يتم تصنيفه كمرض نفسي أو يتم ترقيته على أنه فطرة عادية، ولكن هو عبارة عن خلل فطري يجب معالجته، حيث يجب على كل دولة وفقا للتعاليم الدينية والاجتماعية التعامل مع هؤلاء، حيث يعد الشذوذ الجنسي اضطراب فطري من البداية.

بروفسور طارق الحبيب: في رأيي أن "اضطراب الهوية الجنسية" هو "اضطراب فطري" من البداية.. وكلمة "الفطرة" ليس لها وجود في الطرح العلمي @Talhabeeb@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jjYtVPwMIC — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 10, 2022

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

