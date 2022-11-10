لماذا يصبح الشخص شاذ جنسياً؟.. استشاري طب نفسي يجيب

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كشف الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، أن هناك العديد من الفرضيات التي تساعد على الأشخاص على ليصبحوا شواذ جنسيا.

أسباب الشذوذ الجنسي

وأضاف طارق الحبيب خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن السبب الأول لكي يصبح الشخص شاذ جنسي هو غياب الأب في الأسرب حيث يتقرب الابن من والدته وأخواته البنات، وهذه من ضمن الفرضيات التي اقترحها العديد من العلماء.

التحرش بالأطفال في مرحلة الطفولة

وتابع: أن الفرضية الثانية التي توضح سبب أن يكون الشخص

عقب التعدي على الأطفال في مرحلة الطفولة مما يخلق في بعض الأوقات لديهم دافع بالاقتراب لدى الرجال.

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Source almnatiq

