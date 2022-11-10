الجمعة.. انطلاق جولة كأس العالم 2022 في 3 مدن سعودية

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تحط النسخة الأصلية من كأس العالم الرحال يوم الجمعة في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أقل من 10 أيام من انطلاق مونديال “قطر 2022” ضمن جولة الكأس التي انطلقت من دبي في مايو الماضي لتشمل 51 دولة ومنطقة.

وتعد المملكة المحطّة ما قبل الأخيرة لجولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA 2022™ برعاية كوكا-كولا قبل وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الجولة من شركة كوكا-كولا بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وستستمر لمدّة يومين انطلاقاً من جدّة قبل انتقال الكأس إلى العاصمة الرياض ومن ثم الاختتام بمدينة الدمام.

وسيقام حدث خاص بحيّ الطريف بالدرعيّة بحضور منسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وشركة كوكا-كولا.

وسيتم الكشف عن النسخة الأصلية من كأس العالم وسط أنظار الوسائل الإعلامية من قبل أسطورة FIFA وحامل لقب سابق لكأس العالم.

يذكر أن جولة 2022 تعد الخامسة لكأس العالم التي تنظمها كوكا-كولا والتي تشمل زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام وجميع الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم، حيث استهلت الجولة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو واستمرت لمدة ستة شهور حيث ستختتم في الدوحة يومي 13 و14 من الشهر الحالي.



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Source akhbaar24

