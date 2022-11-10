نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ 55 في موسم سباقات الرياض 2022

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المناطق-واس

نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 55 في موسم الرياض 2022 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الإحدى عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1600م فاز به الجواد فخر العناية، للمالك طارق عناية، وتدريبات محمد الخليفي بقيادة الخيال عبدالله الفيروز، الشوط الثاني على مسافة 1400م فازت به الفرس نصرات، للمالك عبدالإله الموسى، وتدريبات جفري وود راف بقيادة الخيال إيدي كاسترو، الشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به الجواد خيرالله الخالدية، لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد مطلق بقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط الرابع فاز به الجواد زفزاف، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي.

وفي الشوط الخامس على مسافة 1600م فازت به الفرس إسراج، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريبات نايف المنديل بقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد الخرساني، لأبناء هيف القحطاني، وتدريبات بدر رزيق بقيادة الخيال محمد الدهام، الشوط السابع على مسافة 1600م فاز به الجواد أبوذعار، للمالك سلطان الغنام، وتدريبات نصار النصار بقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط الثامن على مسافة 1600م فاز به الجواد ساطي الميدان، للمالك ماجد البقمي، وتدريبات غيث الغيث بقيادة الخيال عادل الفريدي.

فيما فاز في الشوط التاسع على مسافة 1600م ، الجواد إمبلم ليدر، للمالك خالد بن شنان، وتدريبات عبدالعزيز خالد بقيادة الخيال نايف العنزي، الشوط العاشر على مسافة 1600م فازت به الفرس تثور، للمالك هادي آل رشيد، وتدريبات جبران آل رشيد بقيادة الخيال فيكتور جوتيرز، الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م فاز به الجواد خورافي، للمالك عبدالرحمن النواش، وتدريبات عبدالعزيز بن جلال بقيادة الخيال كاميلو إوسبينا.

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Source almnatiq

