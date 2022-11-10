بأيادٍ وطنية.. إعادة تشكيل معالم نفق تقاطع طريقَي الملك فهد مع الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

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قام عدد من أبناء الوطن بإعادة تشكيل معالم نفق طريقَي الملك فهد مع الأمير محمد بن عبدالعزيز ليظهر بصورة أكثر جمالية، وذلك ضِمن مبادرة تجميل الميادين والأنفاق في الرياض.

ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو يُظهر السواعد الوطنية والآلات والمعدات المستخدمة في إزالة العوائق الأسمنتية، وترميم الجدران، ومن ثَم وضع الدهان عليها وتخطيطها لتبدو بشكل أكثر إبداعية.

يُشار إلى أن رسم جداريات الأنفاق يُعَدّ إحدى مبادرات أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضاري في العاصمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات النوعية لاستضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين.

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Source akhbaar24

