شكرا لقرائتكم دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عكس تخصيص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر المصمك في إطار جولته بمنطقة قصر الحكم، عنايته واهتمامه بالمواقع التاريخية التي كان لها دور بارز في توحيد وقيام الدولة السعودية.

مسيرة التأسيس:

ويعد قصر المصمك من أبرز معالم الدولة السعودية السياسية والتاريخية والاجتماعية؛ حيث أُسِّس في بداية الدولة السعودية الثانية، وانطلقت من أبوابه مسيرة تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1319هـ.

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ويُعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ذاكرة المملكة التاريخية والسياسية والاجتماعية، ويأتي حرص مقامه الكريم على زيارة منطقة قصر الحكم امتدادًا لاهتمامها بالمنطقة التي أطلق من أجلها برنامجًا تطويريًّا ضخمًا يهدف لإعادتها إلى عهدها السابق واسترداد قيمتها التاريخية والمعنوية، إبان أمارته لمنطقة الرياض ورئاسته للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

رمزية تاريخية:

ويُشكل قصر المصمك رمزية تاريخية مهمة في تاريخ الدولة السعودية، فمن على أرضه وانطلاقًا من أبوابه استعاد الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- حكم الأجداد، وانطلق في رحلة التوحيد والجهاد، وصولًا إلى إقامة الدولة السعودية الثالثة والتي تحتل اليوم مكانة متقدمة ضمن كبريات اقتصاديات العالم.

جولة الملك سلمان:

وتجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أرجاء قصر المصمك، خلال زيارته اليوم، حيث شاهد ما يضمه القصر من مسجد ومجلس الديوانية، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي.