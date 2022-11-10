شكرا لقرائتكم السعودية تدين محاولة الحوثي البائسة لاستهداف ميناء قنا اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.

أمن اليمن:

وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

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كما أكدت الخارجية على دعم المملكة لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل لحل سياسي وفقًا للمرجعيات الثلاثة.