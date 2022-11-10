شكرا لقرائتكم إتاحة الكفالة الإلكترونية للشُّرط والمرور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمن العام، اليوم الخميس، إتاحة توفير خدمة الكفالة الإلكترونية للشُّرط والمرور.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الخدمة تمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة فروع الشُّرط، كما تمكن الخدمة من إنشاء كفالة جديدة واستعراض الطلبات السابقة.

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هدف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى التيسير على المواطنين جميع الإجراءات التي تحتاج إلى وقت ومجهود كبير باستبدال تلك المعاملات بالمعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت بسرعة قصوى وببساطة وسهولة، وهذا ضمن رؤية المملكة 2030 بالتطوير الإلكتروني لجميع المعاملات الحكومية.

شروط الخدمة

– أن يكون الكفيل مواطنًا.

– أن يكون الكفيل داخل المملكة.

– أن يكون الكفيل أكبر من 18 عامًا.

– أن يكون لدى الكفيل عنوان وطني مسجل.

– لا يمكن إنشاء أكثر من كفالة واحدة لكل من الكفيل أو المكفول.

طريقة الوصول للخدمة

– في البداية يتم الدخول على المنصة الإلكترونية أبشر.

– الضغط على تبويب خدماتي.

– اختيار الخدمات العامة.

– اختيار خدمة الكفالة.