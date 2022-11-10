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6 خطوات لإعادة جدولة التصاريح عبر توكلنا

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شكرا لقرائتكم 6 خطوات لإعادة جدولة التصاريح عبر توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، عن إتاحة إعادة جدولة التصاريح عبر خدمة بوابة المناسك من خلال خدمة توكلنا خدمات.

إعادة جدولة التصريح

وأوضح توكلنا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن خدمة إعادة جدولة التصاريح تتيح للمستخدم إعادة جدولة التصاريح التي تم إصدارها عبر بوابة المناسك بكل يسر وسهولة.

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طريقة الدخول للخدمة

– من قائمة الخدمات الضغط على (بوابة المناسك).

– ثم الضغط على (التصاريح).

– الضغط على التصريح المراد إعادة جدولته ليتم عرض بياناته.

– الضغط على أيقونة (المزيد) ثم اختيار (إعادة جدولة التصريح).

– بعد اختيار الوقت والتاريخ الضغط على (نعم) لتأكيد إعادة جدولة التصريح.

– بعد ذلك تظهر النتائج بـ تمت إعادة جدولة التصريح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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