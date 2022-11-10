شكرا لقرائتكم 6 خطوات لإعادة جدولة التصاريح عبر توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، عن إتاحة إعادة جدولة التصاريح عبر خدمة بوابة المناسك من خلال خدمة توكلنا خدمات.

إعادة جدولة التصريح

وأوضح توكلنا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن خدمة إعادة جدولة التصاريح تتيح للمستخدم إعادة جدولة التصاريح التي تم إصدارها عبر بوابة المناسك بكل يسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً

طريقة الدخول للخدمة

– من قائمة الخدمات الضغط على (بوابة المناسك).

– ثم الضغط على (التصاريح).

– الضغط على التصريح المراد إعادة جدولته ليتم عرض بياناته.

– الضغط على أيقونة (المزيد) ثم اختيار (إعادة جدولة التصريح).

– بعد اختيار الوقت والتاريخ الضغط على (نعم) لتأكيد إعادة جدولة التصريح.

– بعد ذلك تظهر النتائج بـ تمت إعادة جدولة التصريح.