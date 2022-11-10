شكرا لقرائتكم عمر وشهد يتخرجان من جامعة نايف بشهادة وعقد قران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من بين 250 طالبًا وطالبة، تعلق قلب عمر بشهد، حتى شهدت لهما جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحياة جديدة تربطهما سويًّا لآخر العمر.

تفاصيل أول لقاء

يقول عمر العثيم – ماجستير في القانون الجنائي: إن أول لقاء بينه وبين شهد كان الفصل الدراسي الأول حيث كانت شهد تستفسر عن بعض الأمور الدراسية وقدم لها المساعدة.

يتابع عمر، أنه منذ ذلك الحين ظل يتعاون مع شهد حتى شعر أنها تكمله فكريًّا وعلميًّا وبمثابة الحلقة الناقصة في حياته، فعرض عليها الخطبة وتواصل مع أسرتها على الفور.

أكبر داعم لها

من جانبها، تقول شهد الرويلي: إن عمر أكبر داعم لها في حياتها العلمية، وأنه له الفضل عليها في كثير من الأمور الدراسية.

أوضح عمر وشهد أنهما سعداء بالتعرف على بعضهما، وبداية حياة جديدة، كما أشار كل منهما بشغفهما بدراسة القانون الجنائي.

ولفتت شهد إلى تحديد موعد الزواج في 29/ 9 القادم.