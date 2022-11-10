الصحة تحدد طرق التعامل مع الطفل الرضيع المصاب بالإنفلونزا الموسمية

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كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح التي يجب على الأمهات الالتزام بها، حال إصابة الطفل الرضيع بالإنفلونزا الموسمية.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه عند إصابة الطفل الرضيع بالإنفلونزا الموسمية التي تسبب صعوبة في الرضاعة بسبب انسداد الأنف، يجب القيام بالتالي:

استخدام قطرات الأنف المالحة، حال إذا كان المخاط خفيفاستخدام رذاذ الأنف الملحي، إذا كان المخاط سميك جد، لأن الرذاذ يدخل في الممرات الأنفية وقد يكون أكثر فاعلية من القطرات

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Source almnatiq

