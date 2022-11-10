أمين منطقة الباحة يطلق مبادرة تشجير إسكان ناوان

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المناطق_واس

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, مبادرة تشجير إسكان ناوان التي تُنفذها أمانة المنطقة وبلديات القطاع التهامي, بالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات والفرق التطوعية.

وأوضح السواط, أن مبادرة تشجير إسكان ناوان ضمن مبادرة السعودية الخضراء, مشيراً إلى أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة حيث زُرع ووُزع أكثر من 500 شتله بإسكان ناوان.

وأضاف أن الحملة تأتي إسهاماً من أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة ” السعودية الخضراء”، إذ تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية للإسكان من خلال العمل على معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار، وشجيرات، ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.

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Source almnatiq

