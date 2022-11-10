︎
.
قالت السنغالية فاطمة سامورا، السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن بلادها ستستعين بأطباء سحرة ليعالجوا لاعب منتخب بلادهم ساديو ماني.
وأضافت سامورا، في تصريحات “أوروبا 1” الفرنسية اليوم الخميس قائلة: “سنستعين بأطباء سحرة، لا أعرف إن كانت تلك الطريقة فعالة ولكن في هذه الحالة سنستخدمها على أي حال”.
وأتم السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصريحاتها قائلة:”نأمل في حدوث معجزات، يجب أن يتواجد ماني في كأس العالم”.
وتعرض اللاعب السنغالي المحترف بصفوف بايرن ميونخ ساديو ماني لإصابة مع فريقه الألماني تُهدد من مشاركته في كأس العالم.
ويقع المنتخب السنغالي رفقة مجموعة تضم منتخبات: قطر ـ البلد المستضيف ـ، الإكوادور وهولندا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتيرة “فيفا”: سنستعين بأطباء سحرة لعلاج ساديو ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.