سكرتيرة “فيفا”: سنستعين بأطباء سحرة لعلاج ساديو ماني

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قالت السنغالية فاطمة سامورا، السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن بلادها ستستعين بأطباء سحرة ليعالجوا لاعب منتخب بلادهم ساديو ماني.

وأضافت سامورا، في تصريحات “أوروبا 1” الفرنسية اليوم الخميس قائلة: “سنستعين بأطباء سحرة، لا أعرف إن كانت تلك الطريقة فعالة ولكن في هذه الحالة سنستخدمها على أي حال”.

وأتم السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصريحاتها قائلة:”نأمل في حدوث معجزات، يجب أن يتواجد ماني في كأس العالم”.

وتعرض اللاعب السنغالي المحترف بصفوف بايرن ميونخ ساديو ماني لإصابة مع فريقه الألماني تُهدد من مشاركته في كأس العالم.

ويقع المنتخب السنغالي رفقة مجموعة تضم منتخبات: قطر ـ البلد المستضيف ـ، الإكوادور وهولندا.

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Source akhbaar24

