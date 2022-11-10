المنتخب الأمريكي أول الواصلين للدوحة للمشاركة في كأس العالم 2022

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وصل المنتخب الأمريكي، مساء الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة تأهباً لخوض غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي يلعب في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وويلز وإنجلترا.
ويستهل المنتخب الأمريكي مبارياته في كأس العالم قطر بمواجهة ويلز يوم 21 نوفمبر.
وكان المنتخب الأمريكي، أعلن تشكيلته التي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: إيثان هورفات، شون جونسون، ومات تورنر.
الدفاع: كاميرون كارتر-فيكرز، سيرجينيو ديست، آرون لونغ، أنتوني روبنسون وتيم ريم، جو سكالي، دي أندري يدلين، ووكر زيمرمان وشاكيل مور.
الوسط: كيلين أكوستا، تايلر أدامس، لوكا دي لا توري، وستون ماكيني، يونس موسى، كريستيان رولدان.
الهجوم: جيوفاني رينا، خيسوس فيريرا، جوردان موريس، كريستيان بوليسيك، جوش سيرجنت، حجي رايت، تيموثي وياه.
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Source akhbaar24
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