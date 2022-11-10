بيانات التضخم الأمريكية تعيد بريق الذهب.. الأسعار تقفز لأعلى مستوى في شهرين

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قفزت أسعار الذهب 2 في المائة لتسجل أعلى مستوياتها في شهرين اليوم، بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر، ما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي بعدما قفز بنفس الهامش في سبتمبر.

وتوقع خبراء استطلعت “رويترز” آراءهم زيادة التضخم بنسبة 0.6 في المائة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 في المائة إلى 1744.30 دولار.

وانخفض الدولار بأكثر من 1 في المائة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا بعد صدور البيانات الأمريكية، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.2 في المائة إلى 21.69 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 4 في المائة إلى 1025.20 دولار، فيما صعد البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1903.75 دولار.

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Source almnatiq

