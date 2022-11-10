“منشآت” تُبرم اتفاقية مع “مسك” بهدف إقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

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المناطق_واس

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بحضور الرئيس التنفيذي للبرامج في “مسك” المهندس عمر النجار ونائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال سعود السبهان، وذلك خلال منتدى مسك العالمي المُقام في مدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى منح ترخيص لـ”منشآت” لإقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، التي تُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، حيث يشارك فيها رواد أعمال ينتمون إلى أكثر من 200 دولة وتُقدم خلالها جائزة نقدية قدرها مليون دولار.

وتركز المسابقة بشكل كبير على توفير الدعم المعرفي من خلال الاستشارات والإرشاد بالإضافة لدعم علمي عن طريق التدريب وتوفير جميع المصادر اللازمة مثل المعلومات والمواقع، وتوطيد العلاقات بين رواد الأعمال الناشئين وخبراء ريادة الأعمال والمستثمرين.

ونوهت منشآت بأن الجائزة ستُقام في ملتقى بيبان الذي ستنظمه خلال الربع الأول من عام 2023م،وكانت “مسك” قد أطلقت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال دولياً لأول مرة في مدينة الرياض، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، وتقدم هذه المسابقة دعماً وتشجيعاً لرُوّاد الأعمال لينتقلوا من مرحلة التفكير والتخطيط إلى مرحلة النمو والازدهار.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل مستمر على تصميم وتطوير برامج ومبادرات وخدمات محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وذلك لتعزيز نموها واستدامة أعمالها.

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Source almnatiq

