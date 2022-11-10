250 شركة لتوظيف خريجي مركز الشراكات الإستراتيجية

اختتمت أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والذي استمر لمدة يومين بتنظيم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في شركة كليات التميّز والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، والذي أقيم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي «NITI» بالأحساء.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات أبرزها التوسع وتطوير آليات نماذج الشراكات الإستراتيجية القائمة بحسب القطاعات الواعدة مع المحافظة على المعاهد القائمة، ومواكبة الظهور الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع الإعلام الرقمي بأدواته الحديثة، وغيرها من التوصيات التطويرية في ما يتعلق باستدامة الشراكات الإستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التعاون والتكاتف مع قطاعات الأعمال المختلفة، والمشاريع العملاقة.

وحققت منشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية منجزات وطنية وأرقاما قياسية، وحصلت على عدد من الاعتمادات المحلية والدولية، إذ يستفيد حاليا 10.292 متدربا ومتدربة في 45 معهدا وأكاديمية، وتم تخريج 48.888 خريجا وخريجة منذ تأسيس المنشآت في 25 مدينة ومحافظة تحتضن منشآت الشراكات الإستراتيجية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أكثر من 140 شريكاً إستراتيجياً، وأكثر من 250 شركة وقعت عقودا وظيفية لخريجي منشآت الشراكات الإستراتيجية في عدد من التخصصات منها: حفر آبار النفـط، تقنية الطاقة الخضراء، تقنية الطاقة الشمسية، قيادة وصيانة الطائرات، الملاحة البحرية، تشغيل الموانئ، التعدين تحت سطح الأرض، التعدين فوق سطح الأرض، والأمن السيبراني.

وشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين وعددٌ من المسؤولين الحكوميين، يتشاركون المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب وأفضل الممارسات التي تسهم في جودة التدريب والتشغيل، وناقش الملتقى مجموعة من المحاور من خلال 8 جلسات نقاش وورش عمل أبرزها: تنمية القدرات البشرية، ونموذج وآليات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وتطوير آليات الموافقة على البرامج التدريبية واعتمادها وفق التصنيف السعودي الموحد للتخصصات، ودور الاعتمادات الدولية والمحلية في تعزيز الجودة الشاملة في منشآت الشراكات الإستراتيجية، بالإضافة إلى ورشتي عمل عن: جودة التدريب، النماذج، الزيارات، إطار الجودة، وكذلك تنسيق الجهود الإعلامية والتسويقية بين المنشآت والقطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة لتحقيق مستوى عال من الدعم والتعاون الإعلامي.