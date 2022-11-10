 تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (3.366.000) ريال، للفائزين بفروعها الستة بمدينة الرياض.

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الثاني من شهر رمضان للعام الجاري.

وأوضح وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية عبداللطيف آل الشيخ، أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:

الفرع الأول: فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية".

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وبين أن الفائز والفائزة بالمركز الأول سيحصل كل منهما على 250 ألف ريال.

وأفاد بأن الوزارة بدأت في تنفيذ الأمر الكريم وفق الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، حيث وجهت بالبدء بالتصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.