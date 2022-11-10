جامعة بيشة تشارك في منتدى الأمن السيبراني

شاركت جامعة بيشة، مُمثلة في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، في أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية»، ويستمر يومين بمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى من أكثر من 100 دولة.

وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور فهد القرني أن المنتدى، الذي يهدف إلى دعم المناقشات وأوجه التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني العالمي، يمثل فرصة حقيقية ومميزة لصناعة وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والرؤى الجديدة، مشيراً إلى أن جامعة بيشة حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة؛ وذلك في إطار سعيها لمواكبة أحدث المستجدات في مجال الأمن السيبراني وتطبيقاته، والتطور المتسارع في توظيف إمكانات التقنية عالمياً، خاصة أن الجامعة تولي برامج وتخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أهمية كبرى؛ تحقيقاً لإستراتيجيتها، ومواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.