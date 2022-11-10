مدرب الأرجنتين يطالب بعدم تحميل ميسي فوق طاقته في مباراة الأخضر

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تحدث المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، المدرب ليونيل سكالوني، عن العواطف، في مواجهة المنتخب الوطني السعودي، في مستهل مشواره بنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأخضر السعودي، يوم 22 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب استاد لوسيل، ضمن المجموعة الثالثة والّتي تضمّ أيضاً بولندا والمكسيك.

وقال ليونيل سكالوني في تصريحات صحفية لـ”CNN Argentino”: “ستكون مباراة المنتخب السعودي عاطفية، باعتبارها المباراة الأولى، لذللك فإنها تخلق مشاعر مختلفة، وسنركز عليها بشكل جيد لأنها ستكون مباراة محورية”.

وطالب مدرب الأرجنتين، لاعبيه بنسيان الفوز بكوبا أميركا، وعدم تحمل ميسي فوق طاقته في المباراة، مضيفا عن ليونيل ميسي: “ربما يكون هذا المونديال الأخير لميسي، ولكن علينا ألّا نحمله فوق طاقته، وإذا نجحنا في ذلك، فربما يستمر فترة أطول في الملاعب، كما أنّه مازال يستمتع بلعب الكرة، ويمتع الناس بما يقدّمه من كرة قدم”.

وفي وقت سابق استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاعبي المنتخب السعودي وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وطالبهم بـ”الاستمتاع” في المباريات، وأن يلعبوا دون “ضغوطات نفسية”.



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Source akhbaar24

