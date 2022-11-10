إسراء عسيري تكشف: السعودية ضمن الدول الأكثر مبيعًا لتذاكر السينما حول العالم (فيديو)

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قالت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام #المرئي_والمسموع، أن السعودية من أكبر 10 دول في العالم مبيعاً لتذاكر السينما.
وأكدت إسراء عسيري خلال ظهورها في قناة الإخبارية، أن السعودية أطلقت أول دار سينما في 2018، واليوم نمتلك 55 ألأف مقعد و97 دار سينما.
وأشارت، أن السعودية من أكبر 10 دول على مستوى العالم في مبيعات التذاكر، وخلال فترة كورونا كان لدينا فلمين كانوا الأكثر مبيعا حول العالم وهناك أفلام مصرية، حققوا أكثر من مليون تذكرة.
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Source almnatiq
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