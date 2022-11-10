الأخضر يختتم معسكر أبوظبي بتعادل أمام بنما (فيديو وصور)

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تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البنمي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، في آخر وديات الأخضر بمعسكره الذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لكأس العالم “قطر 2022”.

وتقدم منتخب بنما أولًا في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب الكريكيت بمدينة دبي الرياضية، قبل أن يدرك هيثم عسيري التعادل للأخضر في الدقيقة 37.

ودخل الأخضر المباراة بتشكيلة مكونة من محمد العويس، علي البليهي، حسان التمبكتي، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سامي النجعي، سالم الدوسري، هيثم عسيري وفراس البريكان.

ومع انطلاقة الشوط الثاني حل الثنائي سعود عبدالحميد وسلطان الغنام بديلين عن ياسر الشهراني ومحمد البريك، فيما شارك عبدالإله العمري وهتان باهبري بدلًا من هيثم عسيري وحسان التمبكتي عند الدقيقة 60، بينما شارك نواف العابد وناصر الدوسري بدلًا من سامي النجعي وعبدالإله المالكي.

وتمثل هذه المباراة التجربة قبل الأخيرة للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم، كما يختتم بها معسكره المقام في أبوظبي لتعود البعثة إلى الرياض حيث تخوض الودية الأخيرة يوم 16 نوفمبر الجاري أمام منتخب كرواتيا.

ويحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، حيث يستهل مبارياته بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.

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Source akhbaar24

