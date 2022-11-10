رئيس طيران الشرق الأوسط: إصابة طائرة ركاب متجهة لبيروت برصاصة طائشة أثناء الهبوط

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أعلن رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية عن إصابة طائرة ركاب تابعة للشركة متجهة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء الهبوط. وأضاف أنه لم تحدث أي إصابات نتيجة إطلاق النار.

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