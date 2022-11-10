بعثة الفيحاء تصل الإمارات لخوض معسكرًا في دبي (صور)

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وصلت بعثة فريق الفيحاء، اليوم (الخميس)، إلى دولة الإمارات؛ تحضيرًا لخوض معسكرًا في دبي خلال فترة التوقف.

ويخوض فريق الفيحاء معسكرًا إعداديًا في دبي بداية من اليوم الموافق 10 نوفمبر ليستمر على مدار 17 يومًا.

ويحتل الفيحاء المركز 15 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين.





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Source akhbaar24

