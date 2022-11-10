مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينفذ فرضية حريق وهمي بالتعاون مع “مدني تبوك”

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المناطق_تبوك
نفذ مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، صباح اليوم الخميس ، فرضية حريق وهمي في إحدى فلل تنويم الرجال .
وأوضح مدير مجمع ارادة والصحة النفسية بتبوك الاستاذ خالد بن عوضه الزهراني ، أن الفرضية نفذت بنجاح ، بالتعاون مع الدفاع المدني بتبوك ، و إدارة الطوارئ والنقل الطبي بصحة تبوك ، حيث نتج عن الفرضية إصابتين خطيرة افتراضية ، وإصابة متوسطة افتراضية، نقلت للمستشفيات القريبة عبر فرق الإسعاف بعد تقديم العلاج الإسعافي لها، و حالتين بسيطة تم التعامل معها في موقع الحدث .
وأضاف الزهراني أن الفرضية تهدف إلى تعزيز ورفع درجة التعاون بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة ، وتسعى أيضًا لتعزيز قدرات العاملين في المجمع على التعامل مع مثل هذه الحوادث – لاسمح الله – .
كما أعرب عن شكره لإدارة الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة في الفرضية ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
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Source almnatiq
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