سلمان الفرج يدعم الأخضر من المدرجات أمام بنما

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تواجد قائد المنتخب الوطني، سلمان الفرج، في مدرجات ملعب مباراة الأخضر الودية أمام بنما. ويلتقي المنتخب الوطني نظيره البنمي، اليوم (الخميس) ضمن تحضيراته للمشاركة بكأس العالم قطر 2022. ويقع الأخضر في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

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