إسراء عسيري تكشف التجاوزات المخالفة لـ “الدين الإسلامي” في الإعلانات (فيديو)

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أوضحت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنه ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية.
وقالت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أن تجربة رخصة موثوق ستسهم في ضبط المحتوي الإعلاني للفرد، مُشيرة إلى أن هيئة الإعلام المرئي اليوم تتعامل بكل شفافية مع الأفراد والمؤسسات.
وأشارت، أن موثوق يحمي كل الأطراف من المعلن إلى العلامة التجارية أو التاجر إلى الــــمتلقي، خاصة أنه تم عمل ضوابط للإعلانات الرقمية مع 23 جهة حكومية، كما أن التوعية جزء لا يتجزأ من أهدافنا في الحد من الأخبار المضللة.
وأضافت، أن نتطلع بأن نجعل ضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة أكثر مرونة، وتم حجب 60 لعبة أطفال إلكترونية لأسباب جوهرية، فيما يعتبر سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق، حيث أنه من 2016 تم فسح أكثر من 3 آلاف لعبة.
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Source almnatiq
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