مدافع ألمانيا ماتس هوملز يُعلق على عدم تواجده بقائمة بلاده في كأس العالم

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أبدى المدافع الألماني بصفوف نادي بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز، خيبة آمله بعد عدم تواجده بقائمة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022. دوّن هوملز، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الخميس):”بدون مفاجآت، هذه كانت واحدة من أكبر خيبات الأمل في مسيرتي، سأدعو للفريق في كأس العالم ولكن سأرد على ذلك بالعمل الجاد كما أفعل دائما”. وأوقعت القرعة منتخب ألمانيا في كأس العالم قطر 2022 رفقة مجموعة تضم منتخبات: اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

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