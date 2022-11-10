شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يتواجد ضمن قائمة أسود الأطلس المشاركة فى كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواجد النجم المغربي بدر بانون، لاعب نادي قطر القطري، ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة فى مونديال قطر القادم، حيث وقع إختيار المدرب المغربي وليد الركراكي على اللاعب بعد تألقه فى الفترة الماضية، لينضم اللاعب بعد أن كان أحد الخيارات المستبعدة فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حينما كان لاعبًا فى الأهلى المصري.

حيث سبق للاعب أن تواجد مع أسود الأطلس فى البطولة العربية، والتي تألق خلالها بشكل كبير، قبل أن يلقي اللاعب صدمة كبيرة من إستبعاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، والتى خرج خلالها منتخب المغرب على يد الفراعنة فى ربع نهائي كأس البطولة.



حقيقة خلاف خليلوزيتش وبانون!

وتري بعض التقارير المغربية أن السبب الرئيسي فى إستبعاد بدر بانون المتكرر فى الفترة الأخيرة، هو المدرب البوسني السابق وحيد خليلوزيتش، والذي كان يري أنه لن يقوم بإستدعاء اللاعب ما دام يصر على البقاء داخل القارة الأفريقية السمراء، الأمر الذي دفعه لإستبعاده على الرغم من تقديم مستويات مميزة مع الأهلى المصري.



جدول مباريات المغرب فى كأس العالم

ويقع منتخب المغرب فى المجموعة السادسة من مونديال قطر، والتى تضم كلًا من منتخب بلجيكا، ومنتخب كندا، ومنتخب كرواتيا، حيث سيستهل المنتخب المغربي مباراياته فى البطولة بلقاء المنتخب الكرواتي يوم 22 نوفمبر الجاري.

فى حين سيواجه المنتخب البلجيكي فى ثاني مواجهات أسود الاطلس بالبطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يختتم الفريق المغربي مباراياته بالمجموعة بمواجهة منتخب كندا فى الأول من ديسمبر المقبل.