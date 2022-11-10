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شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي

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شكرا لقرائتكم شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرّم وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، عددًا من الفنانين من مختلف بلاد الوطن العربي وذلك في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 بالرياض.

وخلال الحفل كرم القصبي الفنانة المصرية نادية الجندي، ضيفة شرف المهرجان، والممثلة إلهام شاهين، والممثلة مريم الغامدي، وغيرهم من فناني ومبدعي الوطن العربي.

وأعلن القصبي، خلال حفل افتتاح المهرجان، عن إطلاق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ⁧‫”منتج”‬⁩؛ لتحفيز الإبداع والمبدعين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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