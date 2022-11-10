شكرا لقرائتكم شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرّم وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، عددًا من الفنانين من مختلف بلاد الوطن العربي وذلك في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 بالرياض.

وخلال الحفل كرم القصبي الفنانة المصرية نادية الجندي، ضيفة شرف المهرجان، والممثلة إلهام شاهين، والممثلة السعودية مريم الغامدي، وغيرهم من فناني ومبدعي الوطن العربي.

وأعلن القصبي، خلال حفل افتتاح المهرجان، عن إطلاق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ⁧‫”منتج”‬⁩؛ لتحفيز الإبداع والمبدعين.

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