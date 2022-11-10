“إنفاذ” يعلن 11 مزادًا علنيًا لبيع عقارات وأراضٍ تجارية في عدة مناطق

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 11 مزادًا علنيًا، لبيع أكثر من 90 عقارا وأرضاً تجارية وسكنية وفلل وعمائر في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 14 حتى 20 نوفمبر من العام الحالي.

وتحتضن محافظة جدة مزاد فال العقاري الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بالمحافظة، في حين يعرض مزاد سمو الجنوب الإلكتروني 7 عقارات تقع في منطقتي جازان وعسير، بينما يعرض مزاد سروات الجنوب الإلكتروني 21 عقارًا بمنطقتي عسير ومكة المكرمة.

وكشف المركز عن عرض 6 عقارات بمنطقتي عسير وجازان في مزاد الجنوب الإلكتروني، حيث سيتم بيع 11 عقارًا بمدينة الطائف في مزاد الهدا الإلكتروني، في حين يعرض مزاد إطلالة طريق الملك فهد الحضوري 11 عقارًا بمدينة الرياض.

وأضافت أن المزادات الأخرى تشمل مزاد الحناكية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الحناكية، ومزاد الحرة الإلكتروني الذي يقام على 11 عقارًا بمحافظة القريات، ومزاد تلال الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بمحافظة حفر الباطن، ومزاد واحات الطائف الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمدينة الطائف، ومزاد نجد العذية الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمنطقة الرياض.

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Source akhbaar24

