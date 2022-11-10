ثقافي / بلال الحجيلي.. موهبة سعودية برزت بالحساب الذهني والعقلي بالرياضيات الصينية

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المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 10 نوفمبر 2022 م واسيعد بلال بن نافع الحجيلي الطالب بالمرحلة المتوسطة والحاصل مؤخراً على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني والعقلي بالرياضيات الصينية، أحد ثمار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالموهوبين والموهوبات.وفي لقاء مع “واس” قال الحجيلي: بفضل من الله حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها: الميدالية الذهبية بمسابقة “الكنجارو” على مستوى المملكة، والميدالية الذهبية بالرياضيات بملتقى الصيف 2022 ،والمركز الأول بالعالم العربي بدمج مهارتين بوقت واحد وهي: الحساب وقول الشعر, كما حصلت على المركز الأول على مستوى العالم بمسابقة الحساب الذهني (تايوان) من بين 30 دولة بمشاركة 1000 طالب مشارك، مبيناً أن هذه المسابقة تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير القدرة العقلية من خلال الرياضيات الذهنية المعتمدة على الأباكس الصيني.ونوه الطالب بلال الحجيلي بالدور الكبير للأسرة والمدرسة، وما قدموه من دعم ومساندة وتشجيع أسهم بشكل كبير في صقل موهبته وتنميتها.//انتهى//10:39ت م0045





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