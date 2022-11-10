أرباح “السعودية للكهرباء” تتراجع 13.6% في الربع الثالث من 2022

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كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء عن تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 7.38 مليار ريال إلى 6.38 مليار ريال، وبنسبة 13.6%.

وأرجعت سبب هذا الانخفاض إلى ارتفاع كمية وتكاليف الطاقة المشتراة وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض الدخل من العمليات غير المستمرة، وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في الإيرادات التشغيلية ناتج بشكل رئيسي عن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع مبلغ حساب الموازنة المعترف به خلال الربع الحالي، وارتفاع إيرادات تأجير الألياف الضوئية لشركة ضوئيات وارتفاع بند الإيرادات الأخرى.

كما تراجعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.08% من 14.9 مليار ريال إلى نحو 13.39 مليار ريال.

في حين بلغ صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مبلغ 7,664 مليون ريال، وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5,730 مليون ريال، وذلك مقابل صافي الربح العائد للأسهم العادية بمبلغ 9,166 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

ونوهت بأن ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بلغ 1.84 ريال مقابل ربح 2.20 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.



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Source akhbaar24

