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الرياض 16 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 10 نوفمبر 2022 م واس

اختتمت أمس المبادرة التوعوية الإرشادية التي تعني بمرض الزهايمر بعنوان “ما لا نراه ” نظمته جامعة الأمير سلطان ممثلة في نادي تنمية الشباب بالجامعة، وبالتعاون مع الجمعية

وهدفت المبادرة إلى نشر الوعي بطريقة توعوية تواكب الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، وتحسين المستوى الصحي والمعيشي للمرضى.

وتضمنت المبادرة محاضرة توعوية حول معالم مرض الزهايمر، ومحاضرة عن أبعاد قضية مَرض الزهايمر قدمها استشاري الأعصاب وأمراض الإدراك والسلوك والذاكرة الدكتور فواز البراهيم بالإضافة إلى أركان توعوية واستشارات.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ، تتتيح لأهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً مساندة المرضى، وذويهم وللدعم يمكن الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

//انتهى//

10:22ت م

0038 الرياض 16 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 10 نوفمبر 2022 م واساختتمت أمس المبادرة التوعوية الإرشادية التي تعني بمرض الزهايمر بعنوان “ما لا نراه ” نظمته جامعة الأمير سلطان ممثلة في نادي تنمية الشباب بالجامعة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر،وهدفت المبادرة إلى نشر الوعي بطريقة توعوية تواكب الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، وتحسين المستوى الصحي والمعيشي للمرضى.وتضمنت المبادرة محاضرة توعوية حول معالم مرض الزهايمر، ومحاضرة عن أبعاد قضية مَرض الزهايمر قدمها استشاري الأعصاب وأمراض الإدراك والسلوك والذاكرة الدكتور فواز البراهيم بالإضافة إلى أركان توعوية واستشارات.الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ، تتتيح لأهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً مساندة المرضى، وذويهم وللدعم يمكن الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني أو على مواقع التواصل الاجتماعي.//انتهى//10:22ت م0038

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ مبادرة ” ما لا نراه ” تختتم فعالياتها التوعوية لدعم مرضى الزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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