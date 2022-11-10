قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بكأس العالم 2022

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أصدر مصرف قطر المركزي، عملات تذكارية، خلال حفل رسمي لإطلاق العملات الخاصة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستبدأ في الـ20 من نوفمبر الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي القطري، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، إن العملات التذكارية هي مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي، مؤكدًا على أنها تعكس الإرث الحضاري والتراثي لقطر.
وأشار إلى أن العملات التذكارية، تصنع لأول مرة باستخدام مادة البولمير، وتتمتع بجمال التصميم، إضافة إلى القوة القانونية من حيث القيمة الاسمية والمواصفات، وتحمل شعار فيفا وكأس العالم، وستطرح عبر البنوك ومحال الصرافة.
ولفت إلى أن المصرف اتخذ مجموعة إجراءات لتسهيل المعاملات المالية من خلال إصدار بطاقة “هيمان” للدفع الإلكتروني لتيسير عمليات الدفع للمواطنين والمقيمين والزوار.
وينطلق المونديال في 20 نوفمبر الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول نسخة من البطولة الدولية تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.
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Source akhbaar24
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