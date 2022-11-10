شكرا لقرائتكم حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 على أهمية تحديث المستندات باستمرار في حال طرأ أي تعديل أو تغيير في البيانات الشخصية للمستفيد.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه “عندي العقد ينتهي في 30 في الشهر متى أقدر أجدد العقد وأرفعه حتى لا يتوقف الدعم؟

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وأجاب برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين “إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لابد من اتباع الخطوات التالية:

خطوات تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

– التوجه إلى البوابة الالكترونية ( إدارة المرفقات )

– إرفاق عقد إيجار موحد ( ساري الصلاحية ) باسم المتقدم بالطلب

– في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك.

إيداع الدعم للدفعة الـ 60

ومع بداية اليوم الخميس، بدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ 60 في حسابات المستفيدين.

وبحسب النظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

أهمية تحديث البيانات:

وكان المتحدث الرسمي لـ حساب متابعات الخليج 365، وجه بضرورة تحديث بيانات جميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 والإفصاح عن الدخل الشهري، سواءً كان الدخل ناتج عن عوائد الأعمال الحرة أو الاستثمارات المالية أو الأنشطة التجارية أو عوائد الأصول العقارية.

وفي حالة قام المستفيد بتقديم معلومات ومستندات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية، سيترتب عن ذلك إيقاف الدعم وحرمانه مدة لا تقل عن سنتين.