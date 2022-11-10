انتخاب سياسي متوفى عضواً في برلمان ولاية بنسلفانيا الأمريكية

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أُعيد انتخاب نائب أمريكي متوفى بغالبية ساحقة؛ عضوا في برلمان ولاية بنسلفانيا خلال انتخابات منتصف الولاية.

وكان النائب الديموقراطي ويدعى “توني ديلوكا” قد توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز 85 عاما، غير أنه لم يكن هناك مجال لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية.

وذكرت مصادر إخبارية أن ديلوكا استعاد مقعده بعد حصوله على 85% من الأصوات، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله.

وقال الحزب الديموقراطي في بنسلفانيا على “تويتر” بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديموقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته.



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Source akhbaar24

