“الموارد البشرية” تكشف عن 13 مثالاً للاتجار بالبشر وتحذر منه

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الاتجار بالبشر، كونه جريمة يعاقب عليها القانون، مبينة أن المقصود به هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وأوضحت الوزارة أن هناك 13 مثالاً على الاتجار بالبشر، منها تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها، وتشغيل العامل سخرة، أو قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثوق.

وأضافت أن من صور الاتجار بالبشر كذلك استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية، أو عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين، أو بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

ونوهت إلى أن حجز جواز السفر، أو الإكراه والتهديد، أو استغلال العامل للتسول من أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك سوء المعاملة، أو الاحتيال على العامل، أو تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.





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Source akhbaar24

