شاهد.. ضبط وافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص بالرياض

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تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط وافدين بلا مؤهلات صحية قاموا بتحويل شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص نظامية وسط الرياض. وأوضحت أمانة المنطقة أنه جرى ضبط المخالفين وإغلاق الموقع ومصادرة الأدوية، إلى جانب استدعاء المالك لنيل العقوبات الرادعة، وذلك بالتعاون مع 14 جهة حكومية وخدمية. ولفتت إلى أن المخالفين قاموا بإنشاء عيادة طبية لمعالجة المرضى داخل شقة سكنية وسط الرياض، حيث خصصوا غرفة لسحب عينات الدم وأخرى للتنويم. وأظهرت لقطات بثتها الأمانة لحظة مداهمة الموقع المخالف، حيث تبيّن وجود كمية كبيرة من الأدوية غير المصرح ببيع بعضها، وكمية من الأدوات الطبية بجانب غرفة نوم العمالة الوافدة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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