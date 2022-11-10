الخضيري: كلما خف وزنك قل الضغط على أعضائك الحيوية وخف الإرهاق

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المناطق-متابعات

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى ضرورة تخفيف الوزن؛ لافتاً إلى أنه كلما خف الوزن قل الضغط على الأعضاء الحيوية والإرهاق والتلف العضوي الذي يحصل بسبب الشحوم.

وأضاف الخضيري؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن تخفيف الوزن يسهم في تقليل معدل انشغال القلب والكلى والبنكرياس؛ لأنها تعمل لخدمة 70 كيلو أفضل من أن تعمل لخدمة 100 كيلوجرام، ويخف الضغط على المفاصل، وتنتهي آلامها.

وتابع، مشكلات زيادة الوزن متعدّدة وتسوء أكثر مع التدخين.

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Source almnatiq

