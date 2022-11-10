“المركز الوطني للأرصاد” : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

︎ . المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية ومركز اليتمة.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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