خاصية غير مسبوقة على تويتر .. ماسك يفجر المفاجأة

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أفصح إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، والمالك الجديد لـ تويتر، عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر منصة التغريدات الأشهر.

رصيد في حسابات تويتر

وحسب “نوفستي”، و”روسيا اليوم”، قال ماسك خلال محادثة مع مستخدمي “تويتر” في غرفة الصوت، إن الذين دفعوا مقابل إجراء التحقق في الشبكة الاجتماعية سيحصلون على رصيد في حسابهم.

وتساءل ماسك: “ماذا لو دخلت لحسابك وأرسلت منه أموالا لشخص ما على “تويتر”؟، مشيرا إلى أن ربط الحساب المصرفي بحساب الشبكة الاجتماعية سيسمح للمستخدم بتحويل الأموال أو سحبها.

لكن رجل الأعمال لم يوضح ما إذا كان هذا الإجراء سيبصر النور، أم أنه مجرد فكرة.

ماسك يحذف حسابات على تويتر

وقرر ماسك، حذف حساب ممثلة أمريكية تدعى “كاثي غريفن”، بعد أن انتحلت شخصية إيلون ماسك كمزحة فقام بحظر حسابها.

كذلك، جرى تعليق حساب باسم “h3h3Productions” التابع لصانع المحتوى عبر “يوتيوب” إيثان كلين، مع أن التغييرات التي ادخلت عليه كانت تبدو بشكل واضح أنها تمثل فكاهة.

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Source almnatiq

