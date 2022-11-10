مستجدات الغزو الروسي.. روسيا تنسحب من خيرسون وطهران تدعو لتعزيز العلاقات مع موسكو

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أعلنت السلطات الروسية المعيّنة في مدينة خيرسون الأوكرانية، أمس (الأربعاء)، بدء انسحاب قواتها من المنطقة وسط إنكار من كييف، فيما دعت إيران إلى تعزيز علاقتها مع موسكو في بعض المجالات.

القوات الروسية تنسحب من خيرسون

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، وذلك بعد إجلاء حوالي 115 ألفًا من سكان المنطقة.

فيما أكّد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عدم وجود أي مؤشر على أن روسيا تغادر خيرسون بدون قتـال، مشيراً إلى أنه لا يزال جزء من القوات الروسية في المدينة، معتبراً أن تصريحات موسكو ليست سوى “مسرحية”.

طهران تعزز علاقاتها مع موسكو واقتراح أوروبي بمساعدات ضخمة لأوكرانيا

دعا كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين علي شمخاني، إلى تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف مع روسيا، مشيراً إلى أن طهران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا.

فيما اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الـ27، منح أوكرانيا مساعدة مقدارها 18 مليار يورو في العام 2023، على شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء فوائدها.

روسيا تربط تمديد اتفاق البحر الأسود بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية، وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة.

فيما سيجتمع مسؤولون بارزون من الأمم المتحدة مع وفد روسي رفيع المستوى في جنيف يوم غدٍ (الجمعة) لمناقشة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وجهود تيسير شحن الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.



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Source akhbaar24

