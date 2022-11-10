“تقويم التعليم” توضح خطوات تحديث ملف مؤسسة تعليمية عبر منصة “اعتماد”

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطوات التي يجب إجراؤها لتحديث ملف مؤسسة تعليمية عبر المنصة الرقمية للاعتماد والتصنيف لمركز “اعتماد”.
ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال مجموعة من الخطوات، وهي: الدخول على المنصة الرقمية للاعتماد والتصنيف، واختيار أيقونة (تسجيل دخول)، ودخول المسؤول عن حساب المؤسسة التعليمية باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، واختيار خدمة (تحديث ملف المؤسسة التعليمية).
وأضافت أنه سيظهر للمستخدم نموذج (بيانات ملف المؤسسة التعليمية) المكون من 7 أقسام، حيث يمكن تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج المعلومات الرئيسية ثم الضغط على أيقونة (التالي)، وتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج البيانات العددية للمؤسسة ثم الضغط على أيقونة (التالي)، وتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج تحديث ملف المؤسسة التعليمية / معلومات إضافية ثم الضغط على أيقونة (التالي).
وبيّنت أن الخطوات تشمل أيضاً: تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج فروع وكليات المؤسسة ثم الضغط على أيقونة (التالي)، وتعبئة بيانات البرامج الأكاديمية التابعة للمؤسسة التعليمية ثم الضغط على أيقونة (التالي)، وتعبئة البيانات في نموذج المعلومات الإحصائية ثم الضغط على أيقونة (التالي)، ثم الموافقة على الإقرار، والضغط على أيقونة (إرسال الطلب).
وأوضحت أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الخدمة، وهي: تسجيل المؤسسة التعليمية في النظام، والتقدم بطلب تحديث الملف التعليمي، واستيفاء الحد الأدنى من معايير التحديث، واستكمال العمل على مراحل النظام لحين إتمام التحديث.
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Source almnatiq
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